Китай виступає за політичне завершення війни в Україні - МЗС КНР [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції заявив, що КНР виступає за політичне вирішення російсько-українського військового конфлікту. Про це повідомляє пресслужба китайського МЗС.
Ван І у розмові з Дмитром Кулебою наголосив, що Пекін наполегливо переконує сторони в необхідності миру та сприяє переговорам, а також не підливає олії у вогонь, не користується можливістю отримати вигоду і не продає летальне озброєння сторонам конфлікту.
Ми продовжимо грати конструктивну роль у припиненні війни та якнайшвидшому відновленні миру. Навіть якщо залишиться лише проблиск надії на мир, Китай не полишить своїх зусиль.
Глава МЗС КНР також зазначив, що Китай та Україна були стратегічними партнерами багато років тому і між двома народами встановлені дружні стосунки. Він висловив сподівання, що відносини між державами розвиватимуться нормально. Ван І подякував Україні за допомогу у безпечній евакуації китайських громадян у надзвичайній ситуації.
Дмитро Кулеба і Ван І зустрілися у Мюнхені 17 лютого. Як повідомив український міністр, сторони обговорили китайсько-українські контакти.
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