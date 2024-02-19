Російського пілота, який викрав в Україну вертоліт Мі-8, знайдений мертвим в Іспанії, - ЗМІ [ Редагувати ]
Російського льотчика Максима Кузьмінова, який викрав гелікоптер Мі-8 в Україну, як повідомляється, нібито вбили. Його тіло, за повідомленням видання Il Corrispondente, нібито знайшли в Іспанії.
За даними видання, Кузьмінова нібито вбили 12 пострілами, коли він перебував у муніципалітеті Вільяхойоса у вівторок, 13 лютого. Після цього, як стверджують журналісти, його автомобіль було зіткнуто.
При цьому, в пілота, який перейшов на бік України, нібито знайшли 100 тисяч євро.
Варто відзначити, що іспанські правоохоронці та інші офіційні джерела поки що не підтверджують факт смерті Кузьмінова.
У Мережі зазначають, що інформацію про "смерть Кузьмінова" вперше оприлюднив проект Eureka News у Twitter, з посиланням на "неофіційну інформацію" від нацгвардії. Там припускали, що "операцію могли організувати українські спецслужби".
ЗМІ має лише обліковий запис у Twitter і Telegram-канал.
Також такі чутки активно розповсюджують російські пропагандистські медіа, зокрема ТАСС. Вони посилаються на іспанські ЗМІ, в тому числі ABC та Levante-EMV, які 14 лютого оприлюднили інформацію про "смерть в Іспанії 33-річного українця".
Вік загиблого та вік Кузьмінова не збігаються. Російському льотчику зараз 27 років.
Нагадаємо, розвідка України розкрила особу російського пілота, який не підтримав війну росії та 9 серпня 2023 року перейшов на бік України, викравши вертоліт Мі-8, завантажений компонентами до бойових літаків.
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