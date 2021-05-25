Бил битой водителя и машину: в Киеве неадекватный мужчина набросился на проезжавшее авто [ Редактировать ]
В Киеве, на улице Здолбуновская, произошел вопиющий случай. Разъяренный мужчина выбежал с битой из автомобиля на дорогу и напал на водителя другой машины. Инцидент был записан на видео, которым поделилась жена пострадавшего.
Все началось с того, что водитель Fordа (пострадавший) посигналил водителю авто с номерами "Legioner" за то, что тот совершил маневр разворота перед ним.
Legioner хотел "проучить" водителя Ford и догнал его, резко затормозил перед ним для остановки, вышел из машины и пошел в направлении Forda. Водитель Ford для самозащиты достал газовый балончик.
Увидев это, нарушитель вернулся в машину и достал из багажника биту. Битой он ударил водителя Ford по голове и машине.
Отметим, что свидетель инцидента рассказала, как все было:
Я, свидетель, выбежала из машины в целях остановить Legionerа или его машину от уезда с места (это было импульсивным решением). Но это его не остановило, он убежал с места, выехав на встречную полосу через двойную сплошную. Мы вызвали на место и патрульную полицию, и скорую помощь. После поехали в райотдел полиции и написали заявления по уголовным статьям: хулиганство, нападение с нанесением легких телесных повреждений, повреждение имущества (автомобиля). Заявление неохотно приняли.
Отметим, что в соцсетях нападающего видно, что у него есть жена и маленький ребенок. Однако страницу на Facebook он уже успел удалить.
Ранее сообщалось, что в Польше украинцы попали в ДТП, погиб ребенок. Также на трассе Киев - Чоп произошло жуткое ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.
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