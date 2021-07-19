В Днепре убили мужчину, который сделал замечание компании, шумевшей ночью возле жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Трагедия произошла на улице Саранской, 10. Компания громко отдыхала возле дома, поэтому 36-летний мужчина вышел во двор, чтобы попросить их вести себя потише. В ответ днепрянин получил три удара ножом и скончался до приезда скорой помощи.

Полиции об убийстве сообщили около 6:00 в понедельник, 19 июля. Правоохранителям позвонила супруга убитого. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

"Просьба ко всем, кто был свидетелем происшествия или располагает какой-либо информацией по данному факту, обратиться в полицию на линию 102", - обратилась полиция к жителям Днепра.

Ранее сообщалось, что в Днепре известную активистку избили до полусмерти - ей сломали нос и выбили зубы.