В Запорожской области, в городе Мелитополь, в маршрутке №11 водителю стало плохо во время работы. На оживленном проспекте автобус выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщает mv.org.ua.

Ситуацию взял под контроль 17-летний пассажир Александр Оганьян - парень из конца салона прибежал к водителю, выехал на свою полосу и остановил маршрутку.

Другие пассажиры по словам молодого человека кричали: "Водителю плохо!", "Останавливайте автобус!".

После того, как маршрутка была остановлена, Оганьян вызвал "скорую" и сотрудников полиции и вместе с еще несколькими пассажирами оказывал помощь водителю.

Водителя трясло, мы придерживали ему челюсть и голову, чтобы избежать травм и асфиксии (удушья – Ред.).

Позже выяснилось, что Оганьян учится водить транспортные средства, а помощь людям научился оказывать на базе мелитопольской организации "Пласт".

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