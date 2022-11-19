В Україні розпочинається добровільна евакуація зі звільнених від окупантів районів на півдні країни. Держава бере на себе всі пов'язані з цим витрати.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в безпечніші регіони, а держава забезпечить їхнє перевезення, проживання, медичне забезпечення тощо", - зазначила Верещук.

За її словами, жителі Херсона виявили бажання евакуюватись. Зокрема, йдеться про вразливі категорії громадян, які не можуть себе забезпечити.

"Наше завдання – дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв чи Кривий Ріг у західні області. У нас на це є кошти, є розуміння і найголовніше – досвід. Тому що ми вже це робили на Харківщині та Донеччині", – додала міністр. .

Повідомляється, що у деокупованих населених пунктах області складають списки охочих евакуюватись. У Миколаєві вже створено транзитний пункт, де люди можуть перебувати протягом тижня до виїзду. Звідти їх за бажанням відправляють у різні регіони України.