В кількох областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Противник здійснив пуски ракет по території України. В інших областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях. Віримо в ППО. Слава Україні", - зазначив він в дописі на своєму телеграм- каналі.

Нагадаємо, що після 9 ранку з'явились повідомлення про третю хвилю запусків ракет.