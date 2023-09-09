Поки одні захищають країну безпосередньо на фронті - інші в посиленому режимі готуються до зіткнень з ворогом. Оборона, зачистка, розвідка - все це щодня відпрацьовують бійці штурмового полку "Цунамі" об'єднаної бригади "Лють". На навчаннях підрозділу, який, нагадаю, був створений на базі Національної поліції, побували й наші кореспонденти.

Розгортання у бойовий порядок, вогневе придушення противника, далі - власне, захоплення ворожих позицій та зачистка окопів. Класика штурмових дій. Тут відточується миттєвість реакцій, швидкість та вміле поводження зі зброєю.

Позивний "Зло", інструктор штурмового полку "Цунамі":

Кожен з бійців під час руху по окопу повинен тримати свій сектор для того, щоб максимально перекрити зони - небезпечні зони - для того, щоб уберегти свої життя та життя свого побратима, максимально швидко зайти, відпрацювати та й взяти під контроль.

Це штурмовий полк "Цунамі" об'єднаної бригади "Лють". Зараз її бійці воюють на Бахмутському напрямку, а тут на полігоні - щоденна підготовка. У підрозділі - як правоохоронці, які встали на захист країни, так і добровольці з цілком цивільного життя - і таких переважна більшість.

Позивний "Брат", військовослужбовець штурмового полку "Цунамі":

В моїй роті - дев'яносто дев'ять відсотків. Це люди, які ще вчора були цивільні, вони прийшли, вивчилися і на цей час є бійцями бригади. Тут нема тільки з якогось регіону: це вся Україна.

Тут і колишні фермери, і лікарі, і будівельники - і не лише чоловіки. Дівчина з позивним "Фортуна" - майбутній маркетолог. Повномасштабне вторгнення зустріла за кордоном, була на заробітках. Відразу повернулася, спочатку волонтерила, а взимку - вступила до лав "Цунамі".

Позивний "Фортуна", військовослужбовиця штурмового полку "Цунамі":

Я студент ще і мені лише двадцять років виповнилось в рекрут-центрі: я прийшла сюди в віці дев'ятнадцяти років. Хочеться вже мирного спокійного, життя і хочеться бути окремим прикладом для чоловіків, які бояться вступити до лав і взяти в руки зброю.

На іншій ділянці навчань - триває розвідка, і за легендою, один з бійців під час артобстрілу отримав тяжке поранення. Побратими накладають турнікет на ногу та евакуюють солдата до бойового медика. Лише півроку тому той був звичайним робочим на заводі. Зараз вчиться воювати та рятувати життя.

Ти зі мною, все нормально, чуєш мене? Ти чуєш мене? Молодець! Розказуй мені щось, розказуй про себе, про сім'ю!

Позивний "Жожо", військовослужбовець штурмового полку "Цунамі":

Проведена була тампонада, записаний час турнікету, тому що більше двох годин він не може бути накладений при подальшому огляді ми знайшли в нього наскрізне поранення грудної клітини - була наклеєна оклюзійна наліпка для запобігання розвинення пневмотораксу.

Пораненого стабілізували та спецтехнікою відправили до шпиталю. За тренуванням з медпідготовки уважно спостерігає інструктор. Він задоволений роботою групи: хлопці комунікували між собою, діяли майже автоматично, при цьому контролювали периметр. Мовляв, все - за вимогами.

Позивний "Шаман", старший інструктор штурмового полку "Цунамі":

Щоб хлопці не плутались, щоб хлопці реагували: швидко, якісно локалізували проблему будь то медична, будь то ворожа проблема, бо загроза може з'явитись невідомо звідки - і в лічені хвилини, в лічені секунди може початися бій.

На сусідній ділянці - іншій інструктор демонструє навички маскування. Він тут немов чаклун. Показує, як за допомогою звичайної сітки чи шматка тканини можна буквально розчинитися; так, що не побачить ані ворожій дрон, ані патруль. Пояснює, як максимально ефективно використати особливості ландшафту, підібрати камуфляж та антибликові засоби для окулярів чи годинників.

Інструктор з маскування:

Це є важливою складовою підготовки - коли боєць здатний замаскуватися в урбаністичних умовах, у лісі, в степу, у відкритому полі. Це надає йому більше впевненості у виконанні тих чи інших бойових завдань - та відповідно підвищує його шанси на виживання як мінімум на п'ятдесят відсотків.

Інструктори кажуть: щоб підготовити належним чином бійця, в середньому потрібно десь півроку. Починається все з азів: як працювати з автоматом, продовжується - відпрацюванням вправ у складі відділень - і далі вже безпосередній профіль підрозділу - штурмові дії у складі відразу декількох взводів.

Позивний "Куб", військовослужбовець штурмового полку "Цунамі":

Де є елементи вогневої підтримки, елементи розвідки, спостерігальних пунктів - це все комунікується з дронами, з командирами, які на дистанційні відстані ці всі елементи контролюють. Також є елементи техніки - тобто вогнева підтримка безпосередньо самої техніки, саме спішування, де група вийде, де її забирати, це все ми проходимо поетапно.

Та головне, кажуть, щоб бійці мали мотивацію і до навчання, і до служби. І ось з цим у "Цунамі" - ніяких проблем немає. Адже хлопці та дівчата, які добровільно вступили до лав полку - міцно об'єднані єдиною метою. Метою Перемоги.