До польських протестів цей пункт пропуску перетинало трохи більше сотні вантажівок.

Місія - переїдь кордон. Перевізники шукають шпарини, як об'їхати заблоковані польськими колегами пропускні пункти. Альтернатива - Словаччина, але цими вихідними там державні свята, і КПП працюватимуть не на повну силу. Черга з фур там розтягнулась на три кілометри. Тож, українські дальнобійники рухаються в бік угорського кордону. На КПП "Тиса", митники вже збільшили кількість особового складу, аби швидше оформляти водіїв. Більше про ситуацію з чергами на Закарпатті розкаже Мар'яна Мартин.

Майже тиждень Ігор добирався до України. Везе продукти з Німеччини. Зазвичай їхав додому через пункт пропуску "Ягодин" на Волині. Та страйк перевізників у Польщі змінив його шлях - довелося робити гак у 600 кілометрів. І їхати через Закарпаття.

Ігор - водій вантажівки:

Гляньте на мене, не бритий, не митий, 4 доби в полі жити, як ви думаєте.

Словаччину проїхав. Стомлений, але радіє, що вже в Україні.

Пану Михайлу не так пощастило. Він ще по той бік кордону.

Михайло - водій вантажівки:

Хліб закінчується в хлопців, це я знаю. Хліба не хватає, сигарет не хватає. Вони погано роблять, що блокують.

Через те, що більшість водіїв вантажівок змінили свій маршрут повернення в Україну - у Словаччині утворилася величезна черга. І левова частка ринула до пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Немецьке". Жодних умов, ні туалету, ні магазинів. Словаки дозволяють водіям стояти тільки за межами населених пунктів.

Сергій - водій вантажівки:

Відносяться дуже добре, вони контролюють чергу. Нема туалету... Поліції дуже багато. Вони чергують цілодобово.

До польських протестів цей пункт пропуску перетинало трохи більше сотні вантажівок. Нині митники пропускають за добу 250. Одну вантажівку намагаються оформити за 20 хвилин.

Віктор Куцкир - заступник начальника відділу оформлення №3 митного поста Закарпатської митниці:

Перевагу мають вантажі, які везуть гуманітарку і які визначені нормативними документами, тобто це небезпечні вантажі й вантажі, які потребують пришвидшеного оформлення. Ми маємо 4 смуги, по яких здійснюється митний контроль. Натомість зі словацької сторони це лише 2.

Тим часом польські протести, не надовго, але добралися і до Словаччини. Поки лише на годину, але перекрили проїзд і тут. Так словацьких колег попросили підтримати польських перевізників. І вимагати разом забрати в України так званий вантажний безвіз і знову запровадити систему дозволів.

Це кордон поблизу українського міста Ужгород. Приїхали ми просити допомогу словацьких перевізників. Ось це є обєднання перевізників словацьке. Закликали їх про допомогу, будемо тут блокувати виїзд з України, щоб та колійка була і по тій стороні. Написали лист до комісії європейської, щоб як айшвидше повернути систему дозволів.

З боку Словаччини на в'їзд в Україну черги наразі значно зменшилися. На вʼїзд чекає майже чотириста вантажівок. Водії почали обирати шлях через Угорщину - на пункті пропуску "Загонь-Тиса". Там в очікуванні теж близько чотирьох сотень фур. Пропускна спроможність цього КПП більша, також відсьогодні там збільшили кількість митників. Але ситуація на кордонах може змінитися будь-якої хвилини.