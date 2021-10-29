В Украине объявили I уровень опасности [ Редактировать ]
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В пятницу, 29 октября, во многих областях Украины ожидаются туманы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидромецентра.
Утром в западных, северных, северо-восточных и центральных областях туман, видимость 200-500 м.
Как отмечается, из-за неблагоприятных погодных условий объявлен I уровень опасности, "желтый".
Погода в Украине 29 октября
- В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +15°.
- Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +4°, днем +16°.
- В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.
- В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +17°.
- В Тернополе 29 октября ночью будет +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +5°, днем +17°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +18°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+18°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +16°.
- В Виннице сегодня будет +4°...+16°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +5°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +13°.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +1°...+14°.
- В Одессе 29 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.
- В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Сумах температура воздуха составит 0°...+13°, практически безоблачно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +14°.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+13°.
- В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +14°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +14°.
Как ранее сообщали, согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная зима.
По его словам, первый месяц будет морозным – ледяные дожди пройдут в первой декаде декабря. Уже в начале января ожидается потепление, на старый Новый год выпадет снег. В феврале возможны сильные морозы, но во второй половине месяца.
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