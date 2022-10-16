Яка допомога зараз потрібна Україні: у Німеччині назвали свою позицію [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про те, що пріоритетним завданням для України зараз є посилення протиповітряної оборони (ППО). Тому постачання танків, на відміну від ППО, не такі пріоритетні за нинішніх умов. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу phoenix.
Цього тижня ми бачили, наскільки важлива ППО. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити - у тому числі завдяки нашим постачанням зброї.
За словами міністра, саме з цієї причини подальша підтримка України засобами ППО продовжиться. А ось постачання танків, на думку Бербок, зараз є другорядним питанням.
Танки, які так потрібні Україні, вже постачаються іншими країнами в рамках "кільцевих обмінів". Крім того, ЗСУ зараз використовують російські танки, які були захоплені під час просування української армії на схід.
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