Село без бізнесу, але з податками. На Львівщині в одній з ОТГ підняли податки на приватну власність майже у 100 разів. Тепер до прикладу, за корівник доведеться заплатити 60 тисяч. Вдвічі більше за напівзруйновані фермерські склади. Власники приміщень уже шукають гроші, аби оплатити податки й техніку, щоб розвалити приміщення, з яких не отримують доходу. Чим пояснюють таке різке збільшення оподаткування? Христина Гашенко дізнавалась.

Це приміщення колишньої трактирної бригади. Тут площа 433 квадратних метри.

Напівзруйновані будівлі у селі Піддубне, біля українсько-польського кордону, пан Володимир викупив 2 роки тому. Тоді за власність двох приміщень розміром понад півтори тисячі квадратних метрів чоловік заплатив податку трохи більше 10 тисяч гривень.

Володимир Павлів, підприємець:

Ми оббивали стіни, тому що вони були всі у цвілі, тому що дощ падав, тут все було в дірках. Весь шифер ми лагодили, перекривали, щоб хоч трохи врятувати це приміщення. Але тут потрібно повністю зробити реставрацію і перекрити металочерепицею.

Після ремонту, Володимир планував відкрити тут автомайстерню. Але через велику війну, робітників у селі не залишилося. Тож працювати й завершити почате - нікому. Крапку у нерозпочатому бізнесі поставив рахунок податку у понад сотню тисяч гривень.

Володимир Павлів, підприємець:

Коли купляли, то оцінили в 90 тисяч це приміщення, по тому як воно виглядало, а податок, який прийшов у 2022 році, коли почалася війна - 127 тисяч. То якось воно не правильно, не коректно так оподатковувати.

Понад 60 тисяч гривень потрібно заплатити за власність і ось цієї конюшні. Власником будівлі є 94-річна бабуся Олега. Чоловік запевняє, у приміщенні зберігав збіжжя із поля. Для бізнесу не використовував.

Олег, житель Белзької ОТГ:

Його навіть не вигідно буде продати, бо його ніхто не купить тут. Тут немає ніякої перспективи взагалі, чи розібрати його, знищити його і поставити як було. Сам не знаю, як то робити.

Володимир Павлів, підприємець:

Якби зробили менший податок, як було 0,1 чи 0,2, то я б нічого не мав проти, а так 1 процент не відповідає тій дійсності. За що платити 1 процент, за розвалину, в яку ще треба вкладати грошей багато?

Податки на власність в громаді зросли, бо місцеві депутати їх підняли майже у сотню разів.

Роман Кулик, депутат Белзької ОТГ:

Ситуація трошки складна, бо є накладка, ми так само відчули, але на сьогодні ми придбали грейдер для громади. Розумієте, громада розвивається, ми не маємо інших надходжень в громаді.

Місцеві підприємці переконують: великі податки під час війни гальмують бізнес, а не навпаки. Своє обурення жителі ОТГ висловлюють після сесії у міськраді.

Юрій, житель міста Белз:

Не зайде ні один підприємець, не створить ніяких робочих місць у тих приміщеннях, не купить у цих теперішніх власників, бо таке податкове навантаження. Вони куплять у сусідні громаді, бо там врази менше, не соромно вам? Скажіть?

Оксана Береза, міський голова Белза:

Чи мені не соромно що 0 з чимось, а 1? Якщо Белз платив 1, а села платили 0 з чимось, і ми вирівняли під 1, я не вважаю, що то соромно. Я вважаю, що соромно було тоді, коли вони десятками років зовсім не платили.

Депутатське рішення затверджене, рахунки з податкової надіслано, то ж власники приміщень повинні усе оплатити або звернутися до суду, пояснюють юристи.

Христина Дякун, юрист:

Об'єкт перебуває на праві приватної власності, і рішенням встановлені ставки податку і встановлені пільги щодо цього податку, якщо фізична чи юридична особа немає пільг щодо сплати податків, то повинна сплатити ці податки. Якщо вона вважає, що вона має пільги чи повинна їх мати відповідно до податкового кодексу, то тоді вона може звернутися й оскаржити відповідне податкове рішення.

Податок на власність в 1 відсоток депутати залишили й на наступний рік. То ж власники приміщень кажуть, звертатимуться до суду, бо ж платити великі гроші за простій приміщень, не готові.