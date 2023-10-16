У вересні 2023 року ціни на продукти харчування в Україні спадали. Очікується, що в жовтні тенденція зниження споживчих цін сповільниться, проте окремі види товарів, такі як крупи, овочі та фрукти, можуть і надалі подешевшати.

За даними "Інституту аграрної економіки", можливе зниження цін на соняшникову олію та цукор у жовтні. Директор інституту, академік НААН Юрій Лупенко, наголосив, що сировина для виробництва цих товарів продовжує надходити на перероблювання, що може призвести до подальшого зниження цін.

У вересні найсуттєвіше зменшення цін відзначилося на овочах. Наприклад:

ціни на моркву впали на 37,3% до 11,03 гривні за кілограм,

впали на 37,3% до 11,03 гривні за кілограм, ціни на буряк знизилися на 30%,

знизилися на 30%, ціни на цибулю ріпчасту - на 28,7%.

Лише ціни на капусту білокачанну зменшилися меншою швидкістю - на 17,8%.

Важливо відзначити, що цибуля та морква подешевшали майже вдвічі порівняно із груднем 2002 року, знизившись на 58% та 50,7% відповідно.

Зниження цін на овочі сприяє полегшенню фінансового тиску на споживачів і може позитивно позначитися на їхньому бюджеті. Насамкінець, падіння цін на соняшникову олію та цукор сприяє зменшенню витрат на основні продукти харчування для українських господарств.

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