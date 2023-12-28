Сьогодні, 28 грудня, активісти громадської ініціативи "Українська Солідарність" спільно з ГО "Українське козацтво" провели козацьке віче на якому зібрали представників усіх регіонів України. Про це повідомляє ГО "Українська солідарність" на своїй сторінці у Facebook, передає Depo.ua.

На зібранні козацтво обговорило питання щодо дії Переяславської угоди та Березневих статей. В результаті дебатів, козацтво зійшлось на тому аби денонсувати ці договори, - йдеться у повідомленні.

Також під час віче відбулись вибори Гетьмана всієї України, на яких одноголосно була підтримана кандидатура Валерія Залужного гетьманом.

"Валерій Федорович за час перебування на посаді Головнокомандувача довів всьому українському народові, що він гідний син українського народу і що він, на відміну від всіх інших високопосадовців, не зрадить своїх принципів, цінностей, свій народ та своїх братів-козаків, що боронять з ним пліч-о-пліч нашу Неньку", — повідомили в ГО.

"Вірчу грамоту" та Гетьманську булаву вже передано Головнокомандувачу поштою.

Разом із тим, "Українська солідарність" закликала всі козацькі спільноти доєднатися до них та визнати Залужного Гетьманом всього українського козацтва.