Ворог цілодобово накриває Нікополь артилерійським вогнем: у місті продовжують жити люди [ Редагувати ]
Нікополь - місто незламних і нескорених. Цілодобово ворог накриває місто артилерійським вогнем. Будинки місцевих, атакують і ударними дронами. Є вулиці, де не залишилося жодної вцілілої хати. Але … у місті продовжують жити і працювати люди. Із Нікополя - репортаж Олени Мендалюк.
Нікополь. Старий квартал. Звідси видно берег тимчасово окупованого Енергодара. Ворог систематично обстрілює цю прибрежну територію. Тут не те що жити, навіть просто ходити небезпечно, кажуть місцеві.
Микола - житель Нікополя:
Особенно эта улица самая опасная, так что это промежуток, я стараюсь быстро проскочить, а если начинают стрелять, стараюсь прятаться за какие-то хоть стены.
Втім тут і досі продовжують жити сотні людей.
Ольга Данильченко - соціальна працівниця:
Я ходжу до бабушки, їй завтра 100 років і 4 місяця.
Ольга - соцпрацівниця. Має кількох підопічних у цьому районі. Дорогою до них намагається не затримуватися на вулиці.
Ольга Данильченко - соціальна працівниця:
Тут ідеш, Богу молишся, тоді доходиш, зробиш свою роботу і таким самим чином. Або визиваеш таксі, бо життя дорожче. Да, я підписувала наказ, що я десь сиджу десь. Ви понімаєте, ну як. А люди ждуть, вони ж самі. Тут мене знають усі собаки, кошки, усі люди ….
На прибережних вулицях - вцілілих будинків майже нема. Вибиті вікна, зірвані дахи, посічені осколками фасади... Місцева школа для окупантів - узагалі немов стратегічна мішень.
Анна Супрунова - жителька Нікополя:
Страшно, тим паче 21 числа у нас 2 працівниці загинули під час першого прильоту.
Побитий фасад, вікна забиті фанерою, але жити можна - каже про свій дім Петро. Він та його дружина залишаються в небезпечному районі, навіть попри постійні обстріли.
Петро Сокорчук - житель Нікополя:
Не бояться тільки дурочки, а так звикаєш, плоха привичка, але ну а шо робити. Якщо одразу не виїхали, то смисл. І дружина сказала, сама не поїде. Як каже і в горі і в радості, так і вместе.
Окупанти лютують - каже чоловік. Якщо раніше атакували місто переважно вночі, то нині тут гучно майже цілодобово. Ворог використовує снаряди і великих, і малих калібрів. У Нікопольській районній військовій адміністрації кажуть - уже кілька місяців, окрім важкої артирерії, росіяни застосовують ударні дрони.
Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:
Ми для себе розуміємо, що це загострення по всій лінії розмежування з росіянами. Скоріше за всього це системна команда на посилення терору прибережних територій і в нашому випадку або прилеглих територій до лінії розмежування. На мою думку, це росяни хочуть створити ще більший тиск на політичне військове керівництво і привести країну до перемовин, щоб вона відмовилась від деяких частин.
Під ударом - усі прибережні громади Нікопольського району. За майже 2 роки війни тут понівечено понад 5 тисяч об'єктів! Переважно приватних будинків, але є постраждали і заклади освіти, і підприємства.
Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:
Крім прямої військової агресії, скажімо так, є ж і економічна агресія. Коли росіяни обстрілюють підприємства і змушують людей виїжджати. Підприємства або закриваються або втрачає робочі руки тому зменшує об'єм робіт своїх. Це призводить до того, що міські надходження будуть менші, тому є підгрунтя тому, що наступний рік буде важким економічно.
Нікопольці, що продовжують жити під ворожим вогнем, потребують фінансової та гуманітарної допомоги. Допомагають міжнародні фонди та благодійні організації. Посадовці сподіваються - наступного року ця підтримка не припинеться. Адже від неї напряму залежить життя тисяч людей у прифронтових містах і селах.
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