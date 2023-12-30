Нікополь - місто незламних і нескорених. Цілодобово ворог накриває місто артилерійським вогнем. Будинки місцевих, атакують і ударними дронами. Є вулиці, де не залишилося жодної вцілілої хати. Але … у місті продовжують жити і працювати люди. Із Нікополя - репортаж Олени Мендалюк.

Нікополь. Старий квартал. Звідси видно берег тимчасово окупованого Енергодара. Ворог систематично обстрілює цю прибрежну територію. Тут не те що жити, навіть просто ходити небезпечно, кажуть місцеві.

Микола - житель Нікополя:

Особенно эта улица самая опасная, так что это промежуток, я стараюсь быстро проскочить, а если начинают стрелять, стараюсь прятаться за какие-то хоть стены.

Втім тут і досі продовжують жити сотні людей.

Ольга Данильченко - соціальна працівниця:

Я ходжу до бабушки, їй завтра 100 років і 4 місяця.

Ольга - соцпрацівниця. Має кількох підопічних у цьому районі. Дорогою до них намагається не затримуватися на вулиці.

Ольга Данильченко - соціальна працівниця:

Тут ідеш, Богу молишся, тоді доходиш, зробиш свою роботу і таким самим чином. Або визиваеш таксі, бо життя дорожче. Да, я підписувала наказ, що я десь сиджу десь. Ви понімаєте, ну як. А люди ждуть, вони ж самі. Тут мене знають усі собаки, кошки, усі люди ….

На прибережних вулицях - вцілілих будинків майже нема. Вибиті вікна, зірвані дахи, посічені осколками фасади... Місцева школа для окупантів - узагалі немов стратегічна мішень.

Анна Супрунова - жителька Нікополя:

Страшно, тим паче 21 числа у нас 2 працівниці загинули під час першого прильоту.

Побитий фасад, вікна забиті фанерою, але жити можна - каже про свій дім Петро. Він та його дружина залишаються в небезпечному районі, навіть попри постійні обстріли.

Петро Сокорчук - житель Нікополя:

Не бояться тільки дурочки, а так звикаєш, плоха привичка, але ну а шо робити. Якщо одразу не виїхали, то смисл. І дружина сказала, сама не поїде. Як каже і в горі і в радості, так і вместе.

Окупанти лютують - каже чоловік. Якщо раніше атакували місто переважно вночі, то нині тут гучно майже цілодобово. Ворог використовує снаряди і великих, і малих калібрів. У Нікопольській районній військовій адміністрації кажуть - уже кілька місяців, окрім важкої артирерії, росіяни застосовують ударні дрони.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Ми для себе розуміємо, що це загострення по всій лінії розмежування з росіянами. Скоріше за всього це системна команда на посилення терору прибережних територій і в нашому випадку або прилеглих територій до лінії розмежування. На мою думку, це росяни хочуть створити ще більший тиск на політичне військове керівництво і привести країну до перемовин, щоб вона відмовилась від деяких частин.

Під ударом - усі прибережні громади Нікопольського району. За майже 2 роки війни тут понівечено понад 5 тисяч об'єктів! Переважно приватних будинків, але є постраждали і заклади освіти, і підприємства.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Крім прямої військової агресії, скажімо так, є ж і економічна агресія. Коли росіяни обстрілюють підприємства і змушують людей виїжджати. Підприємства або закриваються або втрачає робочі руки тому зменшує об'єм робіт своїх. Це призводить до того, що міські надходження будуть менші, тому є підгрунтя тому, що наступний рік буде важким економічно.

Нікопольці, що продовжують жити під ворожим вогнем, потребують фінансової та гуманітарної допомоги. Допомагають міжнародні фонди та благодійні організації. Посадовці сподіваються - наступного року ця підтримка не припинеться. Адже від неї напряму залежить життя тисяч людей у прифронтових містах і селах.