Цивільним не варто користуватись "Кримським мостом". Ворога очікують нові сюрпризи. Про це повідомив у відеозверненні керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Як відзначив Буданов, успіхам українських воїнів в Криму ми завдячуємо мешканцям півострова, чий спротив ворогу не вщухав усі останні десять років війни з росією.

Керівник ГУР пояснив, що для успішної оборони й контрнаступу Україна повинна контролювати акваторію Чорного моря та Крим.

Усі поставлені раніше завдання були виконані. Росія втратила чверть кораблів й була змушена вивести флот на узбережжя Кавказу. Також ворог передислокував авіацію, оскільки кримські аеродроми та військові об’єкти постійно перебувають під нашим вогневим впливом.

"Нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію нам", - додав Буданов.

У тому ж числі Україна виконала ще одну обіцянку - у 2023 році наші спецпризначенці побували в Криму.

"Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим "кримським" мостом", - заявив голова української розвідки.