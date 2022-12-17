В Одесі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: стоп-кадр із відео
У суботу вранці, 17 грудня, в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух стався під час повітряної тривоги. Мешканців просять залишатися в укриттях до скасування тривоги.
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