Люди кажуть: вже втомилися з дня в день тягати воду.

Томаківка - чи не єдиний населений пункт у Нікопольському районі, де жителі досі без водопостачання. Вже минає четвертий місяць після підриву Каховської ГЕС, як люди тягають відра та баклажки з пунктів видачі. Попереду зима - і місцеві в паніці кажуть, що під загрозою ще й опалювальний сезон.

Чи є хоч якась надія відновити централізоване водопостачання в селищі - Олена Мендалюк дізналася.

4 місяці, відколи росіяни підірвали Каховську ГЕС, Томаківка без води, а це майже 8 тисяч жителів. Люди виживають завдяки старим свердловинам та пунктам видачі.

Так виглядає квартира кожного місцевого жителя, розповідає пан Сергій. Усі наявні відра, каструлі та пляшки заповнені до країв.

Сергій - житель Томаківки:

Коли немає централізованої води, все стає непридатним - опалення, бойлер. Всі нагрівачі без води. Повинна бути вода. Це коли нам воду дадуть, ще які можуть бути проблеми. Це бойлер купити, який коштує 5 тисяч, насос для запуску системи купити - 4 тисячі.

На подвір'ї пана Сергія намагалися пробурити свердловину. Фахівці пройшли 26 метрів, до води так і не дісталися.

Люди кажуть: вже втомилися з дня в день тягати воду. На це витрачають по кілька годин і чимало сил. А попереду зима - під загрозою опалювальний сезон.

Марина Чабаненко - жителька Томаківки:

В мене у квартирі автономне опалення. Мені потрібно запустити котел. В мене немає можливості без централізованого водопостачання запустити котел.

Світлана Похаленко - жителька Томаківки:

Я уявляю, що буде, коли запустять нам ту воду. Труби дуже довго простояли. Вся те, що було на трубах, впало. Тепер коли пустять нам той водогін, то що піде в ті труби і яка у нас буде вода.

Централізоване водопостачання Томаківки забезпечує Марганецький водоканал. Підприємство вже місяць, як відновило подачу води. Збудували альтернативний водогін з Миколаївського водосховища. Але напоїти саме Томаківку на підприємстві поки не планують. У ситуації розбирається влада.

Валерій Федчук - заступник голови Томаківської селищної ради:

Під час будування магістрального водогону було пошкоджено водогін "Марганець-Томаківка". Відремонтували, тепер одна з умов подачі води до Томаківської громади - це створення комунального підприємства. По цьому шляху громада пішла.

Ельвіна Ісаєва - начальник відділу правового забезпечення виконавчого комітету Томаківської селищної ради:

Зараз основна наша мета - домовитися з Марганецьким водоканалом щодо розподілу мереж і зарахування їх в нашу комунальну власність для того, щоб ми могли теоретично закуповувати воду через наше нове комунальне підприємство.

У Томаківці вже створили профільне комунальне підприємство. Далі проведуть інвентаризацію мереж, наберуть штат, паралельно шукатимуть своє незалежне джерело водопостачання, зокрема, і свердловини.

Олексій Величко - керівник відділу ЖКГ Томаківської селищної ради:

Ми співпрацюємо з інститутом геологорозвідкою. Вони нам роблять розвідку потенційних місць, які можуть використовуватися для забору артезіанської води у населеному пункті. І за результатами ми зможемо робити свердловини, де це необхідно з нашими партнерами.

Поки ж у Томаківці 17 пунктів видачі води. Деякі навіть обладнані системою очищення, а кілька пунктів уже підготували до зими. У підвалі однієї з багатоповерхівок розмістили так звані водні матраци.

Людей чиновники заспокоюють, як наповнити системи опалення водою - знайдуть. Жителі ж приватного сектору, які вже тиждень без підвізної води, бо автівка, що возила на ремонті, в обіцянки вже мало вірять.

Лідія - жителька Томаківки:

Ми хочемо, щоб до зими вода була у водопроводі. Йде зима. Як ми можемо відро набрати з пожарки. Україна - така велика, є спонсори, є фермери. Україно, допоможіть. Ще не один регіон не був стільки без води, як ми.

Нині триває будівництво магістрального водогону із Запоріжжя. Він має забезпечити водопостачання постраждалих - Нікопольського та Криворізького - районів. З міркувань безпеки, терміни завершення не розголошують.