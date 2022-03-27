Украина готова к обмену с россией пленными и погибшими военнослужащими в формате "всех на всех", но обмен не состоится, если россияне будут похищать украинских детей из Мариуполя и других городов.

Об этом Зеленский сказал в интервью российским журналистам

По нашим данным, более двух тысяч детей вывезено. Их точная локация неизвестна. Они могут быть там как с родителями, так и без. В общем, это катастрофа. Я не могу вам передать, как это вообще выглядит. Это страшно. Они держат их как души для обменного фонда. Нет культурных слов – только эмоциональные буквы сейчас выскакивают.

По поводу военных Зеленский сказал, что у российской стороны есть и списки погибших, и списки пленных.

Украинские военные обращались к рф по поводу обмена, "так же, как и российская сторона обращалась к украинской стороне. Мы не держим в секрете, кто у нас военнопленный – в большинстве своем. Поэтому списки передавались.

По словам Зеленского, военные спрашивали о его решении – и предложение было менять "всех на всех", не дожидаясь "конца войны".

Я считаю, что есть договоренность менять всех на всех, вот есть там сегодня столько-то – давайте поменяем на столько-то. Не мериться 10 на 10, 11 на 11. Ой, подождите, мы еще подсобираем. Это то, что они делают сейчас с гражданскими людьми… Просто свинство какое-то.

"Я сказал: если они будут воровать детей, мы всячески, конечно… Это все закончится тем, что не будет никаких переговоров, ничего не будет. Мы отовсюду поуходим (из переговоров – ред.). Мы ни о чем не будем с ними договариваться. Мы ничего не закончим и никого не поменяем. Это скотство я видел в Минском процессе", - сказал он.

Я назвал это скотством тогда. Мы договорились с Путиным в 2019 году, что поменяем всех на всех в ближайшие два месяца. Встреча у нас была в декабре (в Париже – ред.). У нас был прекрасный обмен – около 110, по-моему, людей.

Оставался еще список – с их стороны все никак они не могли дать, кто же их люди у нас в тюрьмах. И так далее, и тому подобное. Наши списки мы передали, там еще были и по крымским ребятам вопросы. На всякий случай мы передали списки туркам, немцам, французам, русским. Всем передали – и СММ ОБСЕ. Чтобы не было потом никаких вопросов.

"Все закончилось. Никого они нам не поменяли, никакие всех на всех не сработало тогда Ну вот. Поэтому сейчас с обменами вот такая история", - добавил он.

Зеленский сказал, что Украине незачем скрывать "информацию по обменному фонду", но "Бог его знает, надо ли оно им (россиянам – ред.)".

Он подчеркнул, что в российских списках есть "пацаны – просто дети" 2003-2004 года рождения: "Много детей, которые не знали, куда они едут".

Возможно, поэтому россияне "не хотят показывать, что с трупами", допустил Зеленский.

Мы хотим их передать, мы не хотим держать трупы. Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали.

"Я не понимаю, честно, что себе думают люди. А особенно – что думают родители этих детей. Я не понимаю. Я бы просто их поджег, если бы мог, – если бы у меня жил какой-то депутат рядом… У нас бы люди набили морду такому главе района или чего-то – если бы привезли в мешке что-то или не хотели забирать, или скрыли", – заявил президент.

Зеленский признал, что из-за войны к российским солдатам есть ненависть, "но это же не скот".